Учителям в Ленобласти разрешили вести занятия без масок

Высокий процент вакцинированных от коронавируса школьных педагогов в Ленобласти позволил региональному управлению Роспотребнадзора отказаться от ведения занятий ими в медицинских масках как от обязательного правила. В целом, по данным главного санитарного врача области Ольги Историк, во-первых, в регионе привились от 70 до 80 процентов учителей, что для нее внушительная цифра.

"Во-вторых, это обязательное тестирование тех педагогов, кто не был привит — оно будет проводиться до начала нового учебного года. Мы считаем, что сегодня нет необходимости проводить учебные занятия в школе педагогам и находиться при этом в масках. А дети у нас в масках уже в прошлом году не занимались", – цитирует ее позицию ТАСС.

Год стартует с очного режима уроков, при этом, как и в прошлом году, детям будут измерять температуру на входе в школу, а каждый класс продолжит заниматься в постоянно закрепленном за ним кабинете.

Неделей ранее ведение школьных занятий без масок учителям предложил столичный мэр Сергей Собянин.