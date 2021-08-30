КПРФ и непрощенный "алкобатюшка"

Скрин vk.com/Магия красногоМероприятие в память жертв авиакатастрофы 2006 года, проходившее на днях под Петербургом, омрачил неприятный инцидент. Предположительно нетрезвый священнослужитель начал оскорблять собравшихся и попытался ударить одного из них — члена КПРФ. В воскресенье, 29 августа, поп приехал извиниться в райком компартии, но из этого ничего не вышло.

В августе 2006 года недалеко от Донецка разбился пассажирский самолет, выполнявший рейс Анапа — Санкт-Петербург. Причиной катастрофы стали ошибка пилотов и неблагоприятные погодные условия. Все 170 человек, находившиеся на борту, погибли. Большинство пассажиров — петербуржцы. Через полтора года в поселке Малое Карлино Ломоносовского района Ленобласти появился храм, а затем мемориал в память о жертвах катастрофы. Их возвели на деньги от компенсации, полученной местной жительницей, близкие которой летели тем бортом. Аналогичный памятник, но больших размеров, находится на месте крушения в Донецкой области.

Родственники и близкие друзья погибших собираются у мемориала каждый год. Траурные мероприятия посещает и член КПРФ Павел Седов, потерявший 22 августа 2006 года родную сестру и племянницу. В этот раз визит к мемориалу получился особенно мрачным. По словам Седова, его и других посетителей оскорблял местный священник, который, как уверяет коммунист, был нетрезв.

– Я вошел в храм. Этот человек лично меня назвал масоном: "О, масоны подтянулись". Я подумал, что этот человек не в себе.<...> Такое вызывающее вульгарное поведение со стороны священника. Мой отец, будучи советским офицером, сделал замечание человеку, на что он ему в грубой форме ответил. Утверждал, что мы быдло, – рассказал Седов.

Член КПРФ снял на свой смартфон фрагмент разговора с мужчиной в рясе, который продолжался уже на улице. На видео Седов просит своего собеседника извиниться перед теми, кого он якобы оскорбил. "Алкосвященник", как его позже назвали в социальных сетях, после короткого несодержательного диалога нанес удар в сторону оператора. В разговоре с ЗАКС.Ру Седов отметил, что батюшка был не один, но коллеги по церкви не стали пытаться его остановить. Перепалку разняли другие очевидцы. После этого Седов нашел "старшего" (им оказался отец Владимир), рассказал ему о случившимся и обменялся контактами.

Позже с членом КПРФ пытались связаться представители РПЦ, чтобы уладить конфликт.

– Позвонил человек, представился Евгением. Сказал, что выступает от РПЦ и стал убеждать меня в том, что этот человек уже наказан, что человеку свойственно ошибаться. Такие искушения. "Он теперь у нас будет работать бесплатно". Я про себя подумал, что слова — это, конечно, хорошо, но что-то мне не сильно верится, учитывая, что он себе позволяет, – рассказал Седов.

Позже, связавшись с вышестоящим священнослужителем, Седов договорился, что "алкобатюшка" 29 августа вместе с "руководством" посетит собрание Красносельского райкома КПРФ, чтобы публично извиниться. Однако беседа не задалась. Священник пришел на встречу в одиночку и, пробыв там несколько минут, покинул собрание.

– Он сказал, что те люди, которые за него отвечают, попросили не извиняться на камеру. Я ему напомнил свои требования и сказал, чтобы он попытался убедить своих старших коллег в том, что им стоит приехать, – продолжал Седов.

Если представитель РПЦ не принесет извинения, коммунист намерен обратиться в полицию.

По информации ЗАКС.Ру, герой видео — протодьякон Гатчинской епархии Вадим Никулин. Секретарь епархиального управления протоиерей Владимир Глазунов сообщил, что не знает о существующем конфликте, и бросил трубку. Дозвониться до него снова корреспонденту ЗАКС.Ру не удалось. Зато на звонок ответил один из диаконов епархии Евгений Осяк, который, по словам Седова, предлагал не предавать эту историю огласке. Он не стал комментировать ситуацию.

– На панихиде меня не было. Я в отпуске был. Как я могу комментировать, если меня там не было, – сказал диакон.

Осяк порекомендовал связаться с отцом Николаем — он отвечает за связи с общественностью в Гатчинской епархии. Отец Николай не без сожаления в голосе подтвердил, что знает об инциденте, и сразу заявил, что в отношении Никулина были приняты меры.

– Что комментировать, по видео, к сожалению, видно все. Некрасиво вел себя. Определено церковно-административное наказание за несоответствие его поведения высокому облику церковнослужителя. Я не занимался выяснением [был ли Никулин пьян], но он был в несколько нетрезвом состоянии. Что было воспринято руководством, скажем так, как отягчающее обстоятельство к поведению, – рассказал отец Николай.

Он отметил, что Никулин, действительно, пытался приехать и извиниться, но был встречен резко негативно. Отец Николай уверяет, что священнослужитель даже слышал обещания расправы над собой со стороны коммунистов.

– Вчера он ездил на встречу с представителями этой организации, но в свой адрес услышал нецензурную брань. Кто-то даже обещал с ним расправиться. Насколько я понял, как лицо стороннее, там было не вполне адекватное поведение тех граждан. А там требовали: "Давай извиняйся, мы тебя на камеру записывать будем". Вы же понимаете, это не корректно. Что нужно? Нужен хайп? Или чтобы человек осознал свое неправильное поведение, исправился? Хайп — это вещь не самая красивая, – считает отец Николай.

Связаться непосредственно с антигероем видеоролика не удалось. На звонки ЗАКС.Ру он не ответил.

Константин Леньков