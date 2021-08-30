"Нулевые чтения": Больше денег на метро и туалеты с камерами

В Мариинском дворце завершились совещания по проекту бюджета Петербурга на 2022 год. Последний день "нулевых чтений", 30 августа, выдался ударным. Обсуждали метрополитен, дороги, общественные туалеты и "сквер имени КРТИ".

Бюджетные совещания с депутатами закольцевал доклад главы комитета по экономической политике Валерия Москаленко. Он открыл серию выступлений чиновников Смольного в первый день "нулевых чтений", 23 августа. Он же оказался одним из последних докладчиков неделю спустя. В первый раз Москаленко отчитывался о позитивных тенденциях, которые показывает экономика Петербурга, а теперь рассказывал о проекте адресной инвестиционной программы на 2022 год.

На АИП в предварительном варианте проекта бюджета определены 127,8 млрд рублей. 80,7 млрд из этой суммы планируется направить на строительство, в основном объектов дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры. Смольный в новом году рассчитывает сдать 16 детских садов, 8 школ, 14 учреждений здравоохранения и другие соцобъекты, в том числе киноконцертный комплекс и центр реабилитации инвалидов.

– Существенно увеличена сумма на строительство метрополитена и на дорожное строительство, – отметил Москаленко.

Депутаты попросили уточнить, сколько именно денег планируется направить на развитие "подземки". Глава комитета ответил, что 28 млрд — в 2022 году, 33,9 — в 2023-м и 32 — в 2024-м. В бюджет 2021 года на метрополитен было заложено около 10 млрд. С тех пор в городе появилась компания "Метрострой Северной столицы", совместный проект Смольного и банка ВТБ. Она, по замыслу петербургских властей, должна прийти на смену "Метрострою", некогда монополисту строительства метрополитена Петербурга. Напомним, низкое финансирование "подземки" в предыдущие годы в городском правительстве объясняли неспособностью подрядчика освоить бОльшие объемы.

В бюджетно-финансовом комитете ЗакСа новость о повышении финансирования метростроения восприняли с одобрением и энтузиазмом. По мнению лидера фракции ЛДПР Павла Иткина, 28 млрд — сумма значительная, но главное, чтобы она была освоена.

– Заявленные объемы, безусловно, радуют. Вопрос — как быстро и четко будет выполнено, – прокомментировал ЗАКС.Ру Иткин.

Член БФК и лидер фракции "Партия Роста" Оксана Дмитриева на бюджетных совещаниях отсутствовала, но написала в своем Telegram-канале, что 28 млрд — "очень большая сумма для бюджета Петербурга", и городу необходимо добиваться федерального софинансирования возведения новых станций метро.

Позже, когда с докладом выступал комитет развития транспортной инфраструктуры (КРТИ), депутат от КПРФ Ирина Иванова попросила подробнее рассказать о планах расходования средств на метрополитен в 2022 году. Однако глава КРТИ Андрей Левакин конкретики по этому вопросу не добавил, уточнив, что подробности появятся ближе к первому чтению проекта бюджета.

Комитет Левакина в ходе "нулевых чтений" более чем в два раза попросил увеличить расходы на текущий ремонт дорог. На эту цель в проекте бюджета на 2022 год уже заложены 5,5 млрд рублей, однако КРТИ необходимы дополнительные 8,3 млрд. Еще 2,5 млрд требуются на капремонт. Сейчас на эту цель заложены только 700 млн рублей.

Единоросс Алексей Цивилев хоть и не входит в состав БФК, но посещал те бюджетные совещания, которые так или иначе касались его Кировского района. Общаясь с представителями КРТИ, депутат затронул вопрос проекта реконструкции съезда с КАД на Дачный проспект. Местные жители собрали более 5 тысяч подписей против этих планов. Они опасаются, что дорога слишком близко подойдет к домам, но на проблему пробок это не повлияет.

– В этом году комитет по благоустройству — он, к сожалению, не читает этих АИПов — высадил на этом месте, где вы собираетесь делать разворот, 30 деревьев, – рассказал Цивилев. – Люди начали радоваться, подумали, что, наверное, город отказался от проекта. Говорю, нет, это просто разные ведомства, радоваться рано. Они говорят: "Ну тогда мы назовем этот скверик "сквером имени КРТИ". Не знаю, насколько это поможет.

Представители КРТИ ответили, что общественные слушания по проекту еще впереди.

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению подготовил долгий и обстоятельный доклад о проделанной в 2021 году работе и необходимых на следующие 12 месяцев потребностях. На слайдах депутатам показывали, что в 2021 году в эксплуатацию ввели 42 объекта уличного освещения, а в 2022-м их число вырастет до 48. Рассказывали о планах по замене уличного освещения на светодиодное и ремонту фонтанных комплексов. Восстановление семи фонтанов планируется закончить уже в текущем году, уточнил глава комитета Андрей Бондарчук.

В конце доклада председатель комитета рассказал о планах развития сети общественных туалетов, за которые отвечает подведомственное ГУП "Водоканал". В 2022 году планируется закупить 68 передвижных и 5 модульных туалетов. Кроме того, комитет просит 28,3 млн на передвижной санитарно-гигиенический комплекс. Бондарчук отметил, что оплатить услуги в таком комплексе можно будет не только наличными, но и банковской картой.

Депутат от "Справедливой России" Надежда Тихонова спросила, почему в культурной столице нельзя увеличить время работы общественных туалетов. Бондарчук сказал, что в Смольном уже думают над этим и готовы перейти на круглосуточный график. Более того — некоторые кабинки в садах и парках могут сделать бесплатными. Для соблюдения порядка на туалетах хотят установить камеры видеонаблюдения. Бондарчук отметил, что раз постоянного контроля за кабинками не останется, надо быть готовыми ко всему: могут проявить себя вандалы или агрессивные футбольные фанаты.

Комитет имущественных отношений был предельно краток. Заместитель председателя КИО Александр Герман отчитался быстро и кратко, управившись за три с половиной минуты.

– Раньше это был самый интересный комитет, – поделилась с ЗАКС.Ру депутат Иванова. – Сейчас вообще ничего не понятно: ни что он говорил, ни как он комментировал. Надо было просто запрос написать о том, что мы приобретаем.

Самыми последними на "нулевых чтениях" выступили представители комитета по транспорту. Дополнительную потребность трем подведомственным ГУП, занимающимся транспортными перевозками, они оценили в 8,5 млрд рублей. Шесть из них — для "Петербургского метрополитена". В том числе на ремонтные работы, планировавшиеся на 2020 год, но перенесенные из-за пандемии. 4,7 млрд комитет запросил на закупку новых вагонов метро.

– Мы прорабатываем возможность использования средств Фонда национального благосостояния, – отметил при этом замглавы комитета Олег Матвеев.

По его словам, если городу удастся договориться с федеральным центром, то можно будет обойтись и без доппотребности. Всего до 2031 года планируется обновить 950 вагонов — по 70–112 в год. На эти цели понадобится порядка 129,3 млрд рублей.

В 2022 году комитет намерен проиндексировать на 4–10% зарплату водителям автобусов, троллейбусов и трамваев. Оказалось, что это жизненно необходимо, так как ГУПы лишаются кадров.

– Наблюдаем существенный отток, особенно по рабочим специальностям. Это водители и ремонтные рабочие. Планируем здесь индексацию от 4% до 10% в 2022 году, – поделился Матвеев.

Депутат Михаил Амосов поинтересовался, как обстоит дело с велосипедной инфраструктурой. Представители Комтранса признались, что планы появления новых дорожек — преимущественно в пригородах — есть, но общего концепта развития отрасли пока не предложено.

Сергей Еремеев