"Коммерсантъ": Власти хотят привлечь блогеров в качестве наблюдателей на выборах

Близкие к власти организации хотят привлечь блогеров в качестве наблюдателей на выборах в Госдуму, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Издание ссылается также на презентацию проекта "Общественные наблюдатели-блогеры. ЕДГ-2021", которая оказалась в распоряжении редакции. В числе задач там указаны формирование позитивного массива сообщений о ходе голосования, оперативное информирование населения о выборах в формате "с места", обеспечение информационной открытости и прозрачности избирательного процесса, а также нейтрализация фейков, в том числе с помощью разъяснительной работы. По данным издания, авторы презентации хотя добиться "покрытия" блогерами 60% участков (порядка 57 тысяч).

В Ассоциации интернет-технологов России подтвердили, что ведут "консультации" по этому проекту с властями регионов. Глава ассоциации Андрей Цепелев рассказал, что презентация готовилась в мае для семинара с представителями общественных палат. По его словам, такую схему использовали на выборах президента Татарстана в 2020 году.

"Нам показалось, что это способствует открытости института наблюдения. Но мы лишь дали рекомендации, а уж как дальше реализуется — мы этим не занимаемся", — пояснил Цепелев.

Глава координационного совета по общественному контролю за голосованием при ОП Максим Григорьев отметил, что в палате "специально не готовили наблюдателей-блогеров", но в программу обучения наблюдателей "были включены навыки информирования общественности в соцсетях".

"И мы традиционно приветствуем участие любых блогеров в нашем независимом наблюдении за выборами", — добавил Григорьев.

Выборы в Госдуму, ЗакС Петербурга и некоторые другие региональные парламенты назначены на 19 сентября. Голосование пройдет с 17 по 19 включительно.