"Комитет против пыток": Почти половина осужденных за пытки заключенных силовиков получили условные сроки

Из 122 силовиков, осужденных по делам о пытках заключенных, 52 человека (43%) получили условные сроки, пишет РБК со ссылкой на доклад "Комитета против пыток" к 21-летию работы организации.

Всего комитет установил 219 фактов жестокого обращения с 291 задержанным и заключенным в семи регионах России за период с 2000 года. 70 сотрудников правоохранительных органов, которые проходили по курируемым комитетом делам, были приговорены к реальным срокам заключения - в среднем чуть более четырех лет.

Самый строгий приговор по делу среди изученных правозащитниками был вынесен в 2008 году: тогда милиционер из Нижнего Новгорода был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за гибель рабочего в вытрезвителе. Самое мягкое наказание вынесли в 2012 году полицейским из Марий Эл: они получили по полтора года колонии за истязания невиновного в течение суток.

Среди обратившихся к правозащитникам пятая часть заявителей сообщала о пытках электрическим током: 61 человек. Еще 44 человека заявили, что их избивали резиновой палкой, 41 человек сообщил о связывании. Около трети столкнулись с насилием, будучи закованными в наручники, - 94 человека. Правозащитники также рассказали, что сталкивались в своей практике со случаями, когда силовики пытались утопить жертву в канале, курили при задержанном с астмой, заставляли проглотить крышку от пивной бутылки, приседать в противогазе, применяли кипяток, бейсбольную биту, самодельную дыбу и другие методы истязания.

Комитет подчеркнул, что систематизировал лишь свою практику случаев насилия со стороны силовиков, по которым подавались заявления в СК РФ. Авторы доклада указали, что их анализ не может считаться "полноценной картиной, полностью отражающей общероссийскую действительность", и их статистика в целом более позитивна, чем ситуация по стране.

"Деятельное присутствие в деле о пытках правозащитной организации <...> повышает шанс жалобы на пытки быть расследованной официальным следствием гораздо более качественно", - указано в докладе.