ТИК зарегистрировала на выборы в ЗакС кандидатку от "Яблока" Михайлову

Утром 31 августа члены Территориальной избирательной комиссии № 18 зарегистрировали на выборы в депутаты Законодательного собрания кандидатку от "Яблока" Ксению Михайлову, сообщила ЗАКС.Ру сама Михайлова. За регистрацию проголосовали 11 из 12 членов комиссии. Один из них воздержался. Это ее третья попытка зарегистрироваться на выборы.

Михайлова отметила, что одна и та же рабочая группа сперва отказалась принимать ее документы, а позже внесла на рассмотрение вопрос о ее регистрации.

- Почему сначала принимается одно решение, а потом другое? Мне кажется, оно продиктовано исключительно политическими соображениями, которые до избирателя не доносятся, а не как следование букве закона. Мне кажется, этим людям наплевать на закон. Они делают так, как у них политически складывается картинка, - рассказала Михайлова.

Напомним, ТИК № 18 сняла Михайлову с выборов еще 31 июля якобы из-за отсутствия справки о доходах и имуществе ее несовершеннолетнего ребенка. При повторной подаче документов рабочая группа комиссии отказалась принимать бумаги "яблочницы", сославшись на устаревшее решение о выдвижении от партии. Позже, 24 августа, Городской суд обязал ТИК повторно рассмотреть ее кандидатуру.

Михайлова баллотируется в ЗакС по 3-му избирательному округу, в который входят Петроградский и часть Приморского района. По нему также выдвигается дочь спикера парламента Вячеслава Макарова Марина Лыбанева.

Константин Леньков