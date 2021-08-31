           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:44

ТИК зарегистрировала на выборы в ЗакС кандидатку от "Яблока" Михайлову

фото ЗакС политика ТИК зарегистрировала на выборы в ЗакС кандидатку от "Яблока" Михайлову

Утром 31 августа члены Территориальной избирательной комиссии № 18 зарегистрировали на выборы в депутаты Законодательного собрания кандидатку от "Яблока" Ксению Михайлову, сообщила ЗАКС.Ру сама Михайлова. За регистрацию проголосовали 11 из 12 членов комиссии. Один из них воздержался. Это ее третья попытка зарегистрироваться на выборы.

Михайлова отметила, что одна и та же рабочая группа сперва отказалась принимать ее документы, а позже внесла на рассмотрение вопрос о ее регистрации. 

- Почему сначала принимается одно решение, а потом другое? Мне кажется, оно продиктовано исключительно политическими соображениями, которые до избирателя не доносятся, а не как следование букве закона. Мне кажется, этим людям наплевать на закон. Они делают так, как у них политически складывается картинка, - рассказала Михайлова. 

Напомним, ТИК № 18 сняла Михайлову с выборов еще 31 июля якобы из-за отсутствия справки о доходах и имуществе ее несовершеннолетнего ребенка. При повторной подаче документов рабочая группа комиссии отказалась принимать бумаги "яблочницы", сославшись на устаревшее решение о выдвижении от партии. Позже, 24 августа, Городской суд обязал ТИК повторно рассмотреть ее кандидатуру. 

Михайлова баллотируется в ЗакС по 3-му избирательному округу, в который входят Петроградский и часть Приморского района. По нему также выдвигается дочь спикера парламента Вячеслава Макарова Марина Лыбанева.  

 

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости
Рейтинг персон в этом материале

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости31 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru