"Коммерсантъ": Трех генералов МВД уволили из-за связи с арестованным экс-начальником УМВД по Камчатке

Президент Владимир Путин отстранил от должностей трех генералов МВД в связи с делом бывшего главы полиции Камчатки Михаила Киселева, пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, должностей лишились замначальника ГУ МВД Москвы Андрей Понорц, начальник УМВД по Юго-Западному округу Москвы Юрий Демин, замначальника департамента госслужбы и кадров МВД Виталий Краснов. В начале августа их временно отстранил от должностей министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Основанием называют то, что в 2017 году они выступили поручителями за Киселева при его включении в федеральный кадровый резерв.

Также, сообщает издание, свои должности покинули начальник главного следственного управления ГУ МВД по Москве Наталья Агафьева и глава управления на транспорте Дмитрий Шаробаров. Агафьева еще два года могла находиться на службе до предельного возраста, Шаробаров его достиг, но мог подать рапорт о продлении, но оба они подали рапорты об отставке. Предположительно это может быть связано с кадровыми перестановками в московском управлении МВД и в центральном аппарате ведомства.

Михаил Киселев в августе был задержан по подозрению в получении взятки и в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он получил 2 млн рублей от предпринимателей за то, чтобы полицейские скрыли факт изъятия неправомерно перевозимой рыбы и ее возвращение владельцу.