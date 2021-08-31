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Новости 11:59

Правительство РФ обзавелось официальным Telegram-каналом

фото ЗакС политика Правительство РФ обзавелось официальным Telegram-каналом

Кабинет министров завел собственный канал в Telegram. Адресован он, как утверждает пресс-служба правительства, россиянам, которые привыкли получать информацию преимущественно из социальных сетей.

"В соцсетях очень много информации, и порой пользователям бывает сложно понять, правдива ли она. Из официального Telegram-канала подписчики смогут получать достоверную информацию о работе кабинета министров", - подчеркнул пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков.

Ожидается, что в удобном формате сводки новостей в канале будут появляться в ежедневном режиме.

фото: Екатерина Хабидулина


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