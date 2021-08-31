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Новости 12:23

ЕСПЧ решил, что российские власти не причастны к убийству Натальи Эстемировой

фото ЗакС политика ЕСПЧ решил, что российские власти не причастны к убийству Натальи Эстемировой

Европейский суд по правам человека не нашел доказательств причастности российских властей к убийству правозащитницы Натальи Эстемировой, решение опубликовано на сайте ЕСПЧ.

Суд установил, что Россия не выполнила обязательства по ст. 38 Конвенции по правам человека (обязанность предоставить необходимые условия для рассмотрения дела). В суде указали, что российская сторона не предоставила полную копию материалов уголовного дела, поэтому определить, насколько качественным было расследование, ЕСПЧ не смог. При этом ЕСПЧ решил, что ст. 2 Конвенции (право на жизнь) нарушена не была.

В ЕСПЧ указали, что не нашли доказательств причастности российских властей к убийству, но заявили о необходимости продолжить расследование. 

Эстемирова погибла в июле 2009 года. Ее похитили в Грозном, а через несколько часов нашли в лесу в Ингушетии с огнестрельными ранениями головы и груди. Обвинения предъявили Алхазуру Башаеву: его убили через несколько месяцев после гибели Эстемировой. 


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