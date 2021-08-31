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На ближайшей встрече Лукашенко с Путиным подпишут все дорожные карты интеграции

фото ЗакС политика На ближайшей встрече Лукашенко с Путиным подпишут все дорожные карты интеграции

Предстоящая 9 сентября очередная встреча российского и белорусского президентов в Москве завершит процесс углубления интеграции двух государств, передает ТАСС со ссылкой на белорусского посла в РФ Владимира Семашко.

"Мы, слава богу, спустя три года находимся на финише, когда из 28 карт осталась одна. Последнюю, я думаю, мы 7-го числа [сентября] дожмем, и уже 9-го числа президенты [РФ и Белоруссии] встречаются в Москве, где будут подписаны все дорожные карты и карты развития углубления интеграции", - приводятся слова чиновника.

Отметим, что в нынешнем году это будет уже пятый официальный визит Александра Лукашенко в гости к Владимиру Путину. Во время предыдущих обсуждалось, в частности, кредитование белорусской экономики. Кроме того, на одной из последних встреч Лукашенко обещал представить Путину некие бумаги, которые доказывали бы, что в отношении его государства планировалась некая агрессия со стороны Запада.


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