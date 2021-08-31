Архангельского активиста Древарха Просветленного отпустили из-под домашнего ареста

Архангельского экоактивиста Древарха Просветленного (Андрей Христофоров) отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, передает "Медиазона".

По словам Христофорова, меру пресечения ему изменили 30 августа, при этом подписка датирована 16 августа. SOTA пишет, что активисту запретили покидать Архангельск.

В отношении Христофорова возбуждено дело о применении насилия к полицейскому. Дело завели после того, как Христофоров попытался при помощи стоп-крана выйти из поезда на станции Шиес, на которой поезд не стал останавливаться. Активист утверждал, что его самого избили полицейские.

В сентябре 2020 года Христофоров уехал из России. Однако летом 2021 года он решил вернуться.