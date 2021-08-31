"Они должны вести себя с благодарностью": Милонов поддерживает высылку комика Мирзализаде

Решение силовиков, которые накануне признали пребывание комика Идрака Мирзализаде "пожизненно нежелательным" в России после спорной шутки и готовы даже к его выдворению, одобрил петербургский депутат из Госдумы Виталий Милонов. По наблюдениям политика, Мирзализаде, судя по его лицу, так и не раскаялся за свой юмористический выпад по поводу особенностей русского национального характера. Милонов всерьез считает, что этого достаточно для изгнания молодого стендапера из России, и отмечает, что последний скандал - далеко не разовое явление такого рода в последнее время.

"А зачем нам мигранты, которые ведут себя по-негодяйски? У нас своих хватает! Но свои негодяи как бы наши, приходится их воспитывать. Поэтому, если человек приезжает в Россию и неуважительно говорит про Россию, то ему нечего здесь делать", - написал единоросс у себя в соцсетях.

По словам Милонова, в России растет количество мигрантов, но при этом падает их качество.

"Они должны вести себя с благодарностью. Я не говорю, что ноги целовать нужно – ни в коем случае. Но мигранты, которых оставили здесь, должны быть благодарны стране за гостеприимство", - рассудил депутат.

Отметим, что до решения МВД о выдворении стендапера за свою шутку он успел отсидеть 10 суток в спецприемнике.