Кандидат в депутаты Госдумы от Купчино и Колпино спел в свою поддержку на опен-эйрах

Вместо агитационных пикетов кандидат от "Справедливой России - За правду" в депутаты Госдумы по округу № 217 (Фрунзенский и Колпинский районы) Руслан Гайсин устроил на избирательной территории несколько рок-концертов, на которых сам выступил с гитарой. Видеозаписи выступлений справоросса опубликованы на его канале в YouTube.

В репертуаре исполнителя - хиты русского рока, причем некоторые из них с переделанными текстами о проблемах повышения цен и закредитованности населения. Гайсин объяснил, что это его избирательная программа, наложенная на музыку.

Под одним из видеороликов с песнями кандидата оставили более 200 одобрительных комментариев. Например, такие: "Видео-обзор отличный. огромное Вам спасибо за такую важную для нас информацию", "Спасибо большое за такое прекрасное видео", "Мне очень понравилось, ведь это очень красиво! Ведь это действительно смотрится привлекательно, просто класс!", "Было любознательно ознакомиться с этим видео" и т. д.

Гайсин - генеральный директор холдинговой компании "Сити 78", которая специализируется на строительстве загородной недвижимости. С 2016 года представлял "Справедливую Россию" в Законодательном собрании Ленинградской области.