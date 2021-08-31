Присяжные признали красноярского экс-депутата Быкова виновным в организации двойного убийства

Коллегия присяжных заседателей в Свердловском суде Красноярска признала бывшего депутата местного Заксобрания Анатолия Быкова виновным в организации двойного убийства, передает NGS24.

Следующее судебное заседание состоится 2 сентября. На нем стороны выскажутся по вопросам квалификации действий подсудимого и меры его наказания. После прений Быкову предоставят последнее слова, а затем суд удалится для вынесения приговора.

Быкова обвиняют в организации убийств двух жителей Красноярска в 1994 году: Кирилла Войтенко и Александра Наумова. По версии следствия, Наумов был членом преступной группировки, возглавляемой Быковым, и поссорился с ним из-за распределения доходов. После этого перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв, и тот, полагает следствие, решил, что это дело рук Наумова и Войтенко. Также Быкову предъявлены обвинения в руководстве преступным сообществом и подстрекательстве к убийству по найму.

Быков был депутатом Заксобрания Красноярского края в 1997-2016 годах. В 1998-2000 годах также был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 года условно, признав виновным в организации покушения на криминального авторитета Вилора Струганова ("Паша Цветомузыка").