Арбитражный суд Петербурга признал ОАО "Метрострой" банкротом

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти признал ОАО "Метрострой" банкротом, передает ТАСС.

Полный текст решения пока не опубликован. В картотеке указано, что компания признана банкротом и суд постановил открыть конкурсное производство.

Накануне появилась информация, что Арбитражный суд арестовал имущество бывших гендиректоров "Метростроя" Вадима и Николая Александровых. Позже стало известно, что в "Метрострое" эту информацию опровергают: в компании сообщили, что суд "принял меры, которые просто не дают пока перемещать имущество на других лиц".

"Метрострой" в последние годы переживает регулярную смену руководства и финансовые проблемы. В конце 2020 года в городе появилась новая компания по строительству метро в Петербурге — "Метрострой Северной столицы". Ее владельцы — группа ВТБ и администрация Петербурга, 65% акций приндалежит Смольному. Профильный вице-губернатор Максим Соколов в августе выразил готовность сохранить коллектив ОАО "Метрострой".