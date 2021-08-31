Губернатор Смоленской области получил тяжелую травму ноги во время игры в баскетбол

Губернатор Смоленской области Алексей Островский получил серьезный перелом ноги во время игры в баскетбол, передает ТАСС.

По словам представителей региональных властей, Островский получил "сложнейшие спиралевидные переломы костей правой ноги со смещением и большим количеством осколков, с вхождением одной кости в сустав". Островскому уже сделали две операции, предстоит третья.

В разговоре с изданием "О чем говорит Смоленск" Островский рассказал, что "крайне неудачно поиграл в баскетбол".

"Боролся за подбор мяча под кольцом и правой ногой приземлился на мяч. Нога с мяча соскользнула и в результате — сложнейшие спиралевидные переломы костей правой ноги со смещением и большим количеством осколков, с вхождением одной кости в сустав… Как здесь говорят врачи — это наихудшая ситуация, которая только могла быть при переломе ноги" — рассказал смоленский губернатор.

Обязанности губернатора Смоленской области пока исполняет заместитель Островского Юрий Свириденков.

фото: kremlin.ru