Путин посмертно наградил орденами Мужества экипаж разбившегося под Москвой Ил-112В

Президент Владимир Путин посмертно наградил экипаж военно-транспортного самолета Ил-112В, который разбился в Подмосковье 17 августа, орденами Мужества, сообщается на сайте Кремля.

Командир экипажа, герой России Николай Каумов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинжинер-испытатель Николай Хлудеев награждены за "мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при испытании и освоении новой авиационной техники".

Самолет Ил-112В разбился время тренировочного полета над аэродромом Кубинка в Московской области. Это был первый самолет подобного типа, планировалось, что он заменит Ан-24 и Ан-26. Сообщалось, что в тот день самолет испытывали при избыточных нагрузках.