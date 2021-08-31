В МО "Ивановский" из-за COVID-19 перенесли "ИванФест"

Администрация муниципалитета "Ивановский" 31 августа объявила в соцсетях, что ежегодный "ИванФест" в 2021 году не состоится из-за пандемии коронавируса.

"Мы надеялись, что к началу осени сможем увидеться со всеми вами на традиционном фестивале, но факт есть факт – пандемия не идет на спад, а темпы вакцинации тоже, к сожалению, не такие, какими хотелось бы, чтобы они были", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятие отложено на год.

"ИванФест" проводили с 2015 года на территории Ивановского карьера. Таким образом, муниципалы пытались привлечь внимание к благоустройству этого места.

Фото: vk.com/МО Ивановский