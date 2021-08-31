Павловский предрекает в РФ массовое доносительство и появление "штурмовиков"

Политолог Глеб Павловский, подводя общественно-политические итоги лета, подробно остановился на практике разного рода репрессий, которые базируются на доносах. Явление настолько в его глазах разрослось, что он уже не верит в частные точечные инициативы.

"Можно сказать, что сексот вышел в большой эфир в России. Поощряется расизм, расистские акции и составляется уже очень серьезный набор списка людей-мишеней. Это всё вместе говорит о чем? Формируется платформа для штурмовых отрядов, и будет ли у них форма коричневая или другая - я не знаю", - произнес эксперт в эфире телеканала "Дождь"*.

Для того, чтобы таким образом попасть под удар силовиков или иного рода юридические сложности, по наблюдениям Павловского, уже перестало быть обязательным быть критиком власти, публичным или не публичным. Характерным он находит пример стендапера Идрака Мирзализаде, которого признали "пожизненно нежелательным" и вынудили покинуть РФ.

"Я не могу сказать, что речь идет о какой-то рассеянной активности. Нет, нет это аккумулированное создание в стране машины атаки на граждан России, независимо уже от их оппозиционной активности. И под это подводятся телевизионные мощности, которые будут просто моментально превращать заурядное лицо вроде Идрака во врага государства, любое лицо", - закончил Павловский свою мысль.

Кроме того, по оценке политолога, власть все больше стремится любыми способами загнать граждан в частную жизнь. Его словами это желание формулируется так: "ну, сходите-проголосуйте и передайте решение всех вопросов тем, кто этим и так занимается, вам не надо сюда лезть".

*Минюст внес 20 августа телеканал "Дождь" в реестр СМИ, исполняющих фукцию иностранного агента