           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:19

Лев Шлосберг обжаловал в Верховном суде решение о снятии его с выборов

фото ЗакС политика Лев Шлосберг обжаловал в Верховном суде решение о снятии его с выборов

Псковский депутат от "Яблока" Лев Шлосберг обжаловал в Верховном суде решение Мосгорсуда о его причастности к деятельности экстремистской организации, из-за которого его сняли с выборов.

"У Верховного суда есть возможность вернуть политическую реальность в рамки права", - написал Шлосберг в Telegram.

Шлосберг обжаловал решение Мосгорсуда от 9 августа и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 23 августа. Поводом стали административные протоколы, которые на Шлосберга составили за шествие, которое проходило параллельно с акцией в поддержку Алексея Навального.

Напомним, 26 августа Центризбирком на основании этих решений снял Шлосберга с выборов депутатов Госдумы. В тот же день избирком Псковской области исключил депутата из списка кандидатов в Псковское областное собрание.

 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости31 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru