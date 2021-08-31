Лев Шлосберг обжаловал в Верховном суде решение о снятии его с выборов

Псковский депутат от "Яблока" Лев Шлосберг обжаловал в Верховном суде решение Мосгорсуда о его причастности к деятельности экстремистской организации, из-за которого его сняли с выборов.

"У Верховного суда есть возможность вернуть политическую реальность в рамки права", - написал Шлосберг в Telegram.

Шлосберг обжаловал решение Мосгорсуда от 9 августа и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 23 августа. Поводом стали административные протоколы, которые на Шлосберга составили за шествие, которое проходило параллельно с акцией в поддержку Алексея Навального.

Напомним, 26 августа Центризбирком на основании этих решений снял Шлосберга с выборов депутатов Госдумы. В тот же день избирком Псковской области исключил депутата из списка кандидатов в Псковское областное собрание.