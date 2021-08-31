           
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:51

Эсеры внесут законопроект, запрещающий строить жилье на территории спортивных объектов

фото ЗакС политика Эсеры внесут законопроект, запрещающий строить жилье на территории спортивных объектов

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, ознакомившись с градостроительными проблемами Перми, пообещал до новых выборов в Госдуму вместе с коллегами внести законопроект, который призван запретить строить непрофильные сооружения на территории спортивных объектов. По наблюдениям Миронова, проблема актуальна далеко не только для Перми.

"В самых "лакомых" районах, в центре городов осталось немного мест, где могли бы развернуться застройщики. Вот они и принялись "осваивать" стадионы и спортивные площадки, вместо них громоздят "человейники", бизнес-центры и торговые комплексы. А на интересы жителей, на комфортную городскую среду им плевать", - цитирует его позицию личная пресс-служба.

Примером смелости пермяков, которые открыто выступают против строительства жилых высоток прямо у местного стадиона "Молот", депутат Госдумы восхитился, в связи с чем и пообещал законотворческую помощь.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.




Новости31 августа
Смотреть предыдущие новости →

Тревожный телефон по
муниципальной коррупции:
+7 (812) 331-71-80

Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама
  • © ZakS.Ru, 2002—2021. Все права защищены.
    При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
  • Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
  • Учредитель: ООО "Медиа.С-Пб".
    Главный редактор: Гончарова Н.С.
    +7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru