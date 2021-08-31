Эсеры внесут законопроект, запрещающий строить жилье на территории спортивных объектов

Лидер справедливороссов Сергей Миронов, ознакомившись с градостроительными проблемами Перми, пообещал до новых выборов в Госдуму вместе с коллегами внести законопроект, который призван запретить строить непрофильные сооружения на территории спортивных объектов. По наблюдениям Миронова, проблема актуальна далеко не только для Перми.

"В самых "лакомых" районах, в центре городов осталось немного мест, где могли бы развернуться застройщики. Вот они и принялись "осваивать" стадионы и спортивные площадки, вместо них громоздят "человейники", бизнес-центры и торговые комплексы. А на интересы жителей, на комфортную городскую среду им плевать", - цитирует его позицию личная пресс-служба.

Примером смелости пермяков, которые открыто выступают против строительства жилых высоток прямо у местного стадиона "Молот", депутат Госдумы восхитился, в связи с чем и пообещал законотворческую помощь.