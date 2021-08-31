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В Александро-Невской лавре завершили реставрацию фасадов Семинарского корпуса

фото ЗакС политика В Александро-Невской лавре завершили реставрацию фасадов Семинарского корпуса

В Александро-Невской лавре завершили реставрацию фасадов Семинарского корпуса, заявили в Смольном.

Специалисты воссоздали деревянные окна и двери, отремонтировали и отреставрировали фасады церкви Благовещения Пресвятой Богородицы с усыпальницей и ворота восточного двора с двумя оградами на набережной реки Монастырки. Работы проводились в рамках мероприятий по подготовке к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Ранее была отреставрирована 200-метровая подпорная стена, отделяющая восточный двор Лавры от Никольского кладбища, а также восстановлен исторический облик Митрополичьего сада. 

Кроме того, за счет внебюдженых средств отремонтированы фасады памятников "Монастырская больница в Конюшенном дворе Александро-Невской лавры" и "Конюшенный двор Александро-Невской лавры" в Лаврском проезде, "Контора кладбищенская и архиерейская гостиница", а также памятника "Дом жилой" по адресу Невский пр., 190, лит. А), который занимает Духовно-Просветительский центр Санкт-Петербургской Епархии. Ведутся работы на некоторых объектах по заказу Минкульта: это Духовской корпус, церковь Всех Скорбящих Радости (надвратная) и Троицкий собор.

Напомним, День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского в Петербург отмечается 12 сентября. Ранее стало известно, что Смольный планирует в честь этого мероприятия на 16 млн рублей.


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