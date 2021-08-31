Навальный в колонии "накопил" 30 выговоров, в том числе за "некультурные слова"

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий реальный срок в ИК-2 города Покрова, в очередной переданной через адвокатов записке рассказал, что сотрудники ФСИН вынесли ему уже 30 выговоров. Согласно претензии, содержащейся в одном из них, который политик дословно цитирует, однажды он перед тем, как "демонстративно снять куртку", "употребил некультурные слова". Отмечается, что некультурное слово начиналось на букву "б". Навальный, иронизируя, пишет о том, что не может догадаться, о каком из слов может идти речь: этот выговор стал для него "прекрасным и загадочным".

"Что я мог сказать в этой ситуации? "Безблагодатность"? "Богобоязненность"?"Безбрежность"? "Бихевиористичность"? "Библиографичность"? "Биолтехнологичность"? Все не подходит. Взываю к коллективному разуму", - гласит его новый опубликованный текст в Instagram.

В комментариях к посту он просит подписчиков предлагать другие варианты, параллельно радуясь падению рейтинга единороссов, о котором ему на днях стало известно.

Напомним, реальный срок Навальному назначили по старому делу "Ив Роше" 2 февраля, а во Владимирскую область этапировали примерно через месяц.