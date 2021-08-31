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Кандидат от КПРФ пожаловался в ТИК на аватар Вавилиной

фото ЗакС политика Кандидат от КПРФ пожаловался в ТИК на аватар Вавилиной

Рабочая группа Территориальной избирательной комиссии № 2 во вторник, 31 августа, рассмотрела жалобу кандидата в депутаты Заксобрания Петербурга по округу № 4 Николая Смоктия на его соперницу по выборам из "Справедливой России - За Правду", главу МО "Гавань" Нэлли Вавилину.

Смоктию не понравилось, что его противница поставила на аватар "ВКонтакте" эскиз постера для своих билбордов, размещенных в избирательном округе. Представитель КПРФ посчитал, что разрешение на это надо было спрашивать у территориального избиркома.

- Рабочая группа ТИК ответила сегодня, что этот материал в качестве плаката на билборде был согласован и никаких дополнительных согласований не требуется, - рассказала ЗАКС.Ру Вавилина.

Смоктий, в свою очередь, заявил, что не хотел снять с выборов свою оппонентку, а лишь пытался добиться справедливости. По его словам, ТИК ранее предупредила всех кандидатов, что любую агит-продукцию надо согласовывать заново.   

- Глава ТИК мне говорила, что со всем надо идти на согласование, - объяснил ЗАКС.Ру Смоктий. - Я сделал буклет, пришел на согласование. Буклеты раздал, они закончились, надо еще напечатать. Зачем, казалось бы, их согласовывать, если они без изменения? А оказывается, это нарушение. Я поменял в буклете только дату заказа и количество - две цифры, но все равно я должен был прийти в ТИК и согласовать. 

Это уже вторая жалоба на главу МО "Гавань" в ходе избирательной кампании. Ранее заместитель главы МО "Остров Декабристов" Юрий Грашин написал в ТИК, что кандидатка от "Справедливой России - За Правду" использует свое должностное положение главы муниципалитета. Это случилось после того, как Вавилина, получив обращение от жительницы "Острова Декабристов" о неудовлетворительном состоянии асфальта в муниципалитете, переслала сообщение руководству "Острова Декабристов", попросив их разобраться. 

- Мне постоянно пишут люди со всего Васильевского острова. И эта дама обратилась ко мне во "ВКонтакте". Я предложила ей написать в свой муниципалитет, она отказалась. Я попросила у нее фотографии и просто переслала им, - пояснила Вавилина.

ТИК признала жалобу Грашина необоснованной. Вавилина в разговоре с ЗАКС.Ру предположила, что с помощью подобных обращений в избирком ее пытаются отвлечь от предвыборной кампании.

Сергей Еремеев


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