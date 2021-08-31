"Готова развенчать колхозника-капиталиста": Памфилова ответила на намерение Грудинина подать на нее в суд

Глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире "Эха Москвы" прокомментировала намерение директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина подать на нее в суд за высказывания о "грязных офшорах".

По версии Памфиловой, никакой перепалки между ней и Грудининым нет, а его реакцию она считает "предвыборным трепом". Она напомнила, что в ходе кампании перед выборами президента в 2018 году Грудинин тоже заявлял о намерении подать на ЦИК в суд.

"Я уверена, что пройдет кампания, и сейчас не будет никакого иска. И до ЕСПЧ они не дойдут. А если вот будет, я буду этому бесконечно рада, готова даже потратить свое личное время, чтобы походить в суд, чтобы в конце концов развенчать этого колхозника-капиталиста, и чтобы в конце концов суд поставил все точки над „i": что у него есть, куда он вывозил налоги, чтобы не платить родному государству, как он с женой делил свои миллиарды и т.д. Любой вариант меня устраивает", - сказала Памфилова.

Грудинина сняли с выборов в Госдуму после того, как его бывшая жена заявила в Генпрокуратуру о наличии незадекларированных офшоров в Белизе. КПРФ обжаловала это решение в Верховном суде, но получила отказ.

Реакция коммунистов и самого Грудина на исключение из списка была резкой. Памфилова признавалась, что у нее были основания подать в суд на Грудинина и коммунистов из-за их резких слов по поводу скандальной избирательной кампании, но делать этого она не собирается.