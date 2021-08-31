Здания бывшего завода "Навигатор" снесут ради жилой застройки

Целый ансамбль зданий бывшего предприятия "Навигатор", расположенный в начале Малого проспекта Петроградской стороне, в обозримой перспективе исчезнет с лица земли, передает строительное издание "Канонер". Взамен его территория площадью 0,8 га, по всей видимости, пополнится жилой новостройкой.

Градозащитники опасаются того, что снос, для которого сейчас подбирается подходящий подрядчик, коснется в том числе дореволюционных корпусов. Помешать этому практически невозможно, поскольку формально, по документам, "многосоставный" завод являет собой здание 1948 года постройки.

Землю под бывшим заводом в нынешнем году приобрело ООО "Пегас", имеющее отношение к группе "Пик", которая специализируется именно на жилом строительстве.