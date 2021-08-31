На 80-летие прибытия первого военного конвоя от союзников Дворцовый мост сменит подсветку

По случаю 80-летия прибытия на Северо-Запад первого конвоя "Дервиш" от союзников по Второй Мировой войне в течение трех дней, с 31 августа по 2 сентября, Дворцовый мост в Петербурге решили подсвечивать красным цветом. Об этом сообщила пресс-служба ГБУ "Ленсвет", участвующего в проекте наравне с комитетом Смольного по делам Арктики. В каждый из трех вечеров, в 20:30, подсветку будут зажигать дистанционно.

"[31 августа 1941 года] в СССР прибыл первый союзный арктический конвой "Дервиш", обеспечивший во время Второй мировой войны доставку стратегических и жизненно необходимых грузов, отправленных на фронт. Поставляемые в СССР продовольствие, оборудование и боеприпасы имели огромное значение для осажденного Ленинграда", - гласит сообщение.

Наиболее широко юбилейная дата отмечается 31 августа в Архангельске, куда в один из самых тяжелых периодов Великой Отечественной войны и прибыл конвой "Дервиш". В Петербурге по случаю 80-летия события произвели залп с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.