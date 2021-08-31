"Наблюдатели Петербурга" заманивают на избирательные участки тортами

Общественная организация "Наблюдатели Петербурга" объявила конкурс с главным призом в виде тортов от веганской пекарни. Соответствующее объявление "Наблюдатели" опубликовали в своем Telegram-канале.

Организация предлагает убедить друзей записаться в наблюдатели на предстоящие выборы на специальном сайте. Обязательное условие - человек должен в графе "Дополнение" указать того, кто агитировал его стать наблюдателем, уточнили в "НП". В организации добавили, что крайний срок регистрации - 23:59 часов 12 сентября. Призы получат те, кто привел больше всего друзей, заявили "Наблюдатели":

"<...> Мы отправим торты троим людям, которые приведут наибольшее число друзей <...> Или разыграем их среди тех, кто приведет по одному другу, — зависит от результатов".

Итоги конкурса организация обещает подвести после выборов.

Напомним, голосование пройдет в течение трех дней с 17 по 19 сентября. Петербуржцы будут выбирать своих представителей в Государственной Думе и новый состав Законодательного собрания города.