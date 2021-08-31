Авиакомпания S7 начнет возить россиян на курорты Египта в октябре

Отечественная авиакомпания S7 объявила о готовности начать перевозить россиян на курорты Египта с 5 октября, о чем говорится на ее сайте.

Сообщение между Москвой и Хургадой с этого дня будет производиться один раз в неделю, по вторникам. С 6 ноября рейсы перенесут на субботний день.

Перелеты между Москвой и Шарм-эль-Шейхом станут возможны начиная с 9 октября дважды в неделю, по средам и субботам. С 31 октября их передвинут, соответственно, на четверг и воскресенье.

Отметим, что с Египтом пассажирского авиасообщения не было в течение последних шести лет. Виной тому - трагическое крушение над Синаем самолета с россиянами на борту в результате теракта осенью 2015 года, когда погибли все 224 человека, находившиеся на борту.