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Смольный выделил свыше 164 млн рублей на развитие ветклиник и поддержку приютов для животных

фото ЗакС политика Смольный выделил свыше 164 млн рублей на развитие ветклиник и поддержку приютов для животных

Петербургские власти выделили свыше 164 млн рублей на развитие городских сетей ветклиник и приютов для животных, проинформировали в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. На обозначенную сумму учреждения закупят новое оборудование, а также создадут улучшенные условия для содержания безнадзорных питомцев.

На сегодняшний день в городе на Неве работают более 20 госветклиник, в штате которых числятся свыше 700 специалистов. Каждый месяц они оказывают помощь как минимум 9 тысячам животных.

"Государственные ветклиники Петербурга уже приняли более 120 тысяч животных. Более 90 тысяч животных бесплатно привиты от бешенства", – отчитались в аппарате Эргашева.

Накануне, 31 августа, в России отмечался день работника ветеринарии, с чем вице-губернатор и поздравил сотрудников отрасли. 

"К концу этого года завершится строительство Центра ветеринарии на Лиговском проспекте, который станет крупнейшим лечебно-диагностическим, лабораторным и научно-исследовательским ветеринарным учреждением. Свою работу он начнёт в первом полугодии 2022 года", – напомнил Эргашев.

В ближайшее время в Северной столице начнется строительство двух государственных приютов для бездомных животных.


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