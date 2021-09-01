Минобрнауки: Более 12% студентов российских вузов прошли вакцинацию от COVID-19

Руководитель Министерства образования и науки Валерий Фальков отчитался о ходе прививочной кампании в российских вузах. Информационную сводку главы ведомства приводит ТАСС.

"В целом по России там, по-моему, чуть больше 45% [преподавателей вузов привились от COVID-19]. Что касается студентов, то, конечно, здесь ситуация несколько иная. <...> В целом если по России брать — там больше 12% [привились]", – сообщил министр.

Соответствующие показатели обусловлены летними каникулами педагогов и учащихся, плюс ко всему, часть студентов покинули вузы, уточнил Фальков.

В Москве процент привитых учителей значительно выше среднего по стране — там вакцинацию прошли более 60% педагогов.

Резюмируя, Фальков заявил, что вверенное ему ведомство по данному вопросу проведёт "большую разъяснительную работу" с вузами.