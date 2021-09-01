Руководители независимых изданий России предложили 12 поправок в закон о СМИ-иноагентах

Главные редакторы и издатели ряда российских СМИ обратились с открытым письмом, в котором предложили внести 12 поправок в закон об иноагентах. В числе авторов письма — "Дождь"*, "Новая газета", "Эхо Москвы", Znak.com, "Кавказский узел", ТВ-2, "Тайга.инфо" и другие. Письмо адресовано президенту Владимиру Путину, его пресс-секретарю Дмитрию Пескову и главе Минюста Константину Чуйченко.

Авторы письма среди поправок в закон предлагают установить, что включать издания в реестр СМИ-иноагентов можно исключительно по решению суда. Также они считают, что нужно четко определить понятия "политической деятельности" и "лоббизма", обязать Минюст доказывать, в чьих именно интересах осуществляется деятельность СМИ-иноагента, ведение "политической деятельности" и связь между ней и иностранным финансированием. Также редакторы предлагают законодательно установить допустимую долю иностранного финансирования не более 30%, которая не приведет к включению издания в реестр.

Также авторы письма предлагают законодательно определить порядок и сроки выхода СМИ из статуса иноагента, обязать Минюст ежегодно доказывать, что издание продолжает выполнять функцию "иностранного агента", вывести из-под действия закона рекламные доходы СМИ и профессиональные премии журналистов и издания. Кроме того, они предлагают исключить из закона положения, связанные с произвольным применением права: в частности, конструкцию "может быть".

Отдельно в письме предложено запретить вносить в реестр СМИ-иноагентов журналистов, работающих в изданиях, уже признанных таковым. Авторы письма указали, что эта практика нарушает принцип запрета на "двойное наказание". Также они предлагают обязать физлиц-иноагентов маркировать только те свои сообщения, которые размещены в СМИ, а не все публичные, и снять с изданий ответственность за распространение информации СМИ-иноагента за исключением перепечатки материала целиком.

Существующий реестр СМИ-иноагентов руководители изданий предлагают аннулировать "с учетом избирательного характера правоприменения и непрозрачности процедуры".

Проблема СМИ-иноагентов остро встала весной–летом 2021 года, когда в него начали массово вносить издания и журналистов. На 1 сентября реестр содержит 43 пункта. Туда внесены издания "Дождь"*, "Медуза"*, VTimes*, The Insider*, "Важные истории"*, сотрудники "Проекта"**, "Открытых медиа", авторы "Радио Свобода"* и его проектов и другие журналисты, а также правозащитник Лев Пономарев* и активистка Дарья Апахончич*. Внесение в реестр сильно осложняет работу СМИ, накладывая на них большое количество юридических обязательств, и в нескольких случаях уже привело к закрытию изданий.

27 августа редакции ряда российских изданий опубликовали заявления на имя президента Владимира Путина и других лиц из руководства страны с требованием прекратить кампанию по давлению на независимую журналистику в России. Они указали на необходимость прекратить вносить СМИ и журналистов в реестр иноагентов, призвали расследовать случаи избиения сотрудников изданий и преследования после митингов, а также прекратить уголовное дело в отношении бывшего корреспондента "Коммерсанта" Ивана Сафронова. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил, что в Кремле не согласны с формулировкой "преследование", но считают обращение заслуживающим внимание.

*Внесены Минюстом в реестр СМИ-иноагентов