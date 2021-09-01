В Смоленске устроившего пьяный дебош депутата-коммуниста успокаивала полиция

Минувшим вечером смоленские правоохранители доставили в отдел депутата местной областной думы от КПРФ Кирилла Быстрова, задержанного в состоянии буйного алкогольного помешательства, информирует Telegram-канал "112".

"Быстров пытался выломать дверь в квартиру своей девушки, а также толкал и оскорблял мать возлюбленной. Причина конфликта неизвестна. После дебоша Быстрова доставили в отдел полиции, где он размахивал корочкой депутата", – следует из информационной сводки об инциденте.

В региональном отделении компартии известили, что в курсе произошедшего и обязательно поднимут вопрос о поведении своего соратника на ближайшей встрече.

"Не умеет пить. Были разговоры с Кириллом. Он был доставлен в отделение, после того, как узнали, что он депутат, отпустили. Честно говоря, я бы его оставил на ночь в отделении на месте полицейских. Его поступок — это удар по нам, особенно в предвыборный период", – считает первый секретарь смоленского отделения КПРФ Валерий Кузнецов.