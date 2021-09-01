Путин: Мы не должны позволить болтунам говорить о том, что можно было бы сдать Ленинград гитлеровской Германии

Президент Владимир Путин в эфире "Открытого урока" со школьниками во Всероссийском детском центре "Океан" прокомментировал высказывания о том, что СССР не следовало в ходе Великой Отечественной войны бороться за Ленинград.

"Мы никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить о том, а зачем надо было бороться за Ленинград, его можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше", – заявил Путин.

По мнению Путина, победа в этой войне — "одно из очень ярких, значимых событий всего XX века", и без нее "мир был бы совершенно другим, и судьба русского и других народов была бы абсолютно другой", в отличие от судеб народов стран Европы, захваченной гитлеровскими войсками.

"Те народы они воспринимали более или менее как свои генетически и рассчитывали, что с ними можно сосуществовать. А с русским народом — нет, русский народ подлежал ликвидации, уничтожению. Мы никогда не должны забывать об этом, и никогда не должны позволить каким-нибудь болтунам говорить: зачем было бороться за Ленинград, можно было бы сдать, тогда жертв было бы меньше. Может быть, жертв было бы меньше, но тогда вас бы не было, тех, кто говорит об этом сегодня таким образом", – заявил Путин.

Путин не в первый раз говорит об этой теме. В 2019 году он заявлял, что ему хочется назвать "придурками" тех, кто обсуждает возможность сдачи Ленинграда для спасения граждан.

Скандал вокруг темы сдачи Ленинграда разгорелся в 2014 году, когда телеканал "Дождь" запустил опрос о блокаде. Его удалили спустя двадцать минут эфира, однако последовала реакция возмущенной общественности, и после этого операторы кабельного и спутникового вещания отключили "Дождь" от своих сетей. Петербургские депутаты подавали на "Дождь" в суд, и тот обязал канал выплатить 100 тысяч рублей в 2016 году.

После этого политики не раз использовали тему Ленинграда и якобы обсуждений его сдачи в годы войны. Губернатор Александр Беглов заявлял, якобы такие рассуждения о сдаче города гитлеровским войскам вел депутат Заксобрания Петербурга Максим Резник. Эти заявления прозвучали после того, как Резник на заседании ЗакСа резко раскритиковал Беглова в его присутствии. Резник подал на Беглова в суд, однако его иск был отклонен.

фото: kremlin.ru