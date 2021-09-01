"Что я должен подписать?": Школьник из Бурятии попросил Путина стать подписчиком его YouTube-канала

Президент Владимир Путин в эфире "Открытого урока" со школьниками во Всероссийском детском центре "Океан" не с первого раза понял, о чем говорит школьник Егор из Бурятии, попросивший главу государства подписаться на его YouTube-канал.

Егор спросил Путина о судьбе Байкала и попросил выделить деньги на очистные сооружения для озера. После этого школьник попросил президента подписаться на его YouTube-канал. Этот вопрос Путин понял не сразу и несколько раз переспросил, что он должен подписать.

"Я не понял, что я должен подписать, Егор?" - спросил в итоге Путин. Когда он понял, что речь идет о подписке на YouTube-канал, президент пообещал, что подумает над этой просьбой.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказывал, что Путину приносят папки с распечатками материалов и статей, и президент не пользуется мобильным телефоном. При этом в марте 2021 года Путин на коллегии МВД заявлял, что интернет используется "для продвижения совершенно неприемлемого контента", а также называл политический контент, в том числе об акциях протеста, "попыткой хладнокровно использовать детей для достижения своих хорьковых целей".