В школах Вологодской области появились советники директора по воспитательной работе

Вологодская область попала в перечень десяти регионов, в которых начиная с сегодняшнего дня, 1 сентября, в школах ввели новую должность — советник директора по воспитательной работе, известила во время прямого эфира во "ВКонтакте" глава регионального департамента образования Елена Рябова.

В области советники будут работать в 152 учебных заведениях: в списке оказались все школы Череповца и Вологды, а также других крупных муниципалитетов.

Обозначенные должности появились в рамках реализации федеральной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование", реализацией которой занимается Минпросвещения совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО, Российским государственным педагогическим университетом имени Герцена и Российским движением школьников.

"Это отдельная ставка. Это специалисты, которые прошли конкурсный отбор. Их цель — организовать в школе взаимодействие с другими общественными организациями, услышать и организовывать инициативы самих детей", – уведомила Рябова.

Советники директоров должны обратить внимание на ребят, которые не посещают школьные кружки, и помочь им с выбором допобразования.