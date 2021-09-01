Участника январского протеста приговорили к 5 годам условно за пинки силовиков и авто ФСБ

Тверской районный суд Москвы дал 5 лет условно участнику протеста 23 января Глебу Борисову, оповестила пресс-служба столичных судов.

Мужчине инкриминировали применение насилия к силовикам (ч. 1 ст. 318 УК РФ) и умышленное повреждение имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

В ходе протестной манифестации в интернете появилось видео, как демонстранты забрасывают снежками и пинают автомобиль с мигалкой и номерами серии АМР. Один человек при этом запрыгнул на капот машины. "Интерфакс" пишет, что авто принадлежит ФСБ.

О том, что Борисов попал в поле зрения правоохранителей, изначально известил Telegram-канал "Кремлевская прачка". Там указывалось, что молодой человек несколько раз ударил силовиков в оцеплении ногой. "ОВД-Инфо" при этом уточнял, что Борисову вменяют тот же эпизод, что и тиктокеру Константину Лакееву, который на акции в поддержку Навального повредил машину с правительственными номерами.