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Член ТИК №27 вызвал полицию из-за якобы незаконно установленного ролл-апа "яблочника" Хорзова

фото ЗакС политика Член ТИК №27 вызвал полицию из-за якобы незаконно установленного ролл-апа "яблочника" Хорзова

Член территориальной избирательной комиссии №27 Иван Ефимов 31 августа вызвал сотрудников полиции к месту агитации за кандидата в депутаты Законодательного собрания от "Яблока" Дмитрия Хорзова, сообщили ЗАКС.Ру Хорзов и Ефимов. Последний рассказал, что заметил у Парка Победы прикрепленный к фонарному столбу ролл-ап с агитацией за Хорзова.  

- По закону, для того, чтобы размещать на столбах агитацию или на зданиях клеить, необходимо согласие собственника или владельца. В данном случае, это ГУП  "Ленсвет" - они обслуживают. <...> Я подошел и поинтересовался, есть ли у них согласование с собственником. Если его нет, то это административное правонарушение - статья 5.12 КоАП, - сказал Ефимов.

Сторонники Хорзова "под разными предлогами отказывались все это дело снимать", заявил Ефимов. Поэтому он решил вызвать полицию, уточнил член ТИК.

Хорзов в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что 31 августа была ветренная погода и агитатор приекрепил ролл-ап к столбу, чтобы тот не улетел. Прибыв на место, он решил все же открепить ролл-ап от столба, сообщил кандидат. 

Тогда, по его словам, Ефимов заявил, что теперь установка ролл-апа попадает под закон о митингах как пикетирование. Хорзов с этим не согласился. По его мнению, в данном случае работает только закон об агитации.

- Это не сборно-разборная конструкция. Это у нас переносной стенд. Это не куб, это роллл-ап, - сказал Хорзов. 

Ефимов считает иначе. Он заявил ЗАКС.Ру, что ролл-ап - "быстровозводимая сборно-разборная конструкция". О его установке надо уведомлять районную администрацию, заявил член ТИК со ссылкой на законы о выборах и митингах. 

- Когда говорят о том, что для пикетирования необходим объект пикетирования... Так дело в том, что сам этот ролл-ап - представляет сам по себе объект пикетирования. Для чего он ставится? Чтобы около него стоять и пикетировать, - отметил Ефимов. 

- Поскольку время шло, 20 минут у меня агитаттор ничем не занимался, я свернул стенд, - рассказал Хорзов. 

По его словам, полицию и Ефимова это удовлетворило - никаки претензий к агитаторам больше не предъявлялось. 

Хорзов добавил, что уведомлял избирательную комиссию о намерении установить ролл-апы для агитации. Кандидат добавил, что еще раз проконсультировался с юристами, которые заверили его в необязательном согласововании размещения ролл-апов с районной администрацией. 

Ефимов заявил, что считает проблему исчерпаной, в случае ее неповторения. 

текст: София Саттарова / фото: Иван Ефимов


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