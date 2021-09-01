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Новости 14:56

В СИЗО "Лефортово" разрешили заключенным спать днем и брать на прогулки воду

фото ЗакС политика В СИЗО "Лефортово" разрешили заключенным спать днем и брать на прогулки воду

Член Общественной наблюдательной комиссии в Москве Алексей Мельников сообщил, что администрация СИЗО "Лефортово" разрешила заключенным спать днем и брать на прогулку воду.

"Администрация СИЗО "Лефортово" прислушалась к жалобам заключенных и мнению членов ОНК, разрешив заключённым брать на прогулку питьевую воду в пластиковых бутылках. <...> Уточняю: спать днём теперь также разрешается (на застеленной кровати, соответственно)", – написал Мельников в Telegram-канале.

О том, что в "Лефортово" запретили заключенным спать днем, Мельников рассказал 22 августа. На лишение дневного сна жаловался в том числе бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал. При этом арестантам разрешали лежать на кровати, закрыв глаза. 

 


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