В СИЗО "Лефортово" разрешили заключенным спать днем и брать на прогулки воду

Член Общественной наблюдательной комиссии в Москве Алексей Мельников сообщил, что администрация СИЗО "Лефортово" разрешила заключенным спать днем и брать на прогулку воду.

"Администрация СИЗО "Лефортово" прислушалась к жалобам заключенных и мнению членов ОНК, разрешив заключённым брать на прогулку питьевую воду в пластиковых бутылках. <...> Уточняю: спать днём теперь также разрешается (на застеленной кровати, соответственно)", – написал Мельников в Telegram-канале.

О том, что в "Лефортово" запретили заключенным спать днем, Мельников рассказал 22 августа. На лишение дневного сна жаловался в том числе бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал. При этом арестантам разрешали лежать на кровати, закрыв глаза.