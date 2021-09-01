Запрещенные поздравления

Ежегодно 1 сентября депутаты поздравляют петербуржцев с Днем знаний. В 2021 году с такими обращениями большинству из них надо быть осторожнее - статус кандидата в парламентарии накладывает ряд обязательств. В частности, закон запрещает публиковать поздравления в СМИ без их оплаты с избирательного счета. Но некоторые депутаты-кандидаты все же не удержались от этого.

фото: Константин Леньков

Первопроходец с поздравлениями

Петербургские депутаты Законодательного собрания и Государственной думы не смогли пройти мимо Дня знаний. Некоторые, как городской парламентарий Алексей Макаров и его коллега из Госдумы Виталий Милонов, заглянули на школьную линейку. Большинство депутатов опубликовали поздравления на своих страницах в социальных сетях. В частности, лидер фракции ЛДПР в ЗакСе Павел Иткин порадовался тому, что учебный год будет проходить в очном формате. Представитель "Единой России" в городском парламенте Андрей Васильев отметил, что 1 сентября "для каждого открывается дорога в будущее". А депутат ЗакСа от "Яблока" Борис Вишневский - что школа дает не только знания, но и друзей.

Некоторые парламентарии не удержались от поздравлений с 1 сентября со страниц муниципальных газет. Хотя к тому моменту они уже обладали статусом кандидатов в новый состав парламентов, который избиратели будут определять 17-19 сентября.

О том, что подобные выступления в прессе неприемлемы, ранее дала понять Санкт-Петербургская избирательная комиссия. В августе Горизбирком рассмотрел жалобу на главу муниципального образования "Автово" представителя "Справедливой России - За правду" Геннадия Трусканова, который выдвинулся в новый созыв совета, а также в депутаты ЗакСа и Госдумы. В газете "Автовские ведомости" вышло его поздравление жителей округа с Днем Военно-морского флота. В Горизбиркоме отметили, что обращение не оплачено из средств избирательного фонда, как того требует законодательство о выборах, и вынесли Трусканову предупреждение.

В своем решении Санкт-Петербургская избирательная комиссия напомнила о статье 33 Федерального закона о выборах (67-ФЗ). Согласно документу, человек получает права и обязанности кандидата при своем выдвижении.

"<...> Избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата, а кандидат считается выдвинутым, приобретает права и обязанности кандидата после поступления в нее заявления в письменной форме выдвинутого лица о согласии баллотироваться по соответствующему избирательному округу с обязательством в случае его избрания прекратить деятельность, несовместимую со статусом депутата", - написал Горизбирком.

Трусканов стал выдвинутым кандидатом 19 июля, напомнила ГИК в решении. Там же сказано, что в таком статусе запрещается публиковать в СМИ поздравления, не оплаченные из средств избирательного фонда. Об этом написано в статье 40 67-ФЗ, отметил Горизбирком:

"В соответствии с подпунктом "з" пункта 5 статьи 40 Федерального закона <...> под использованием преимуществ должностного или служебного положения понимается обнародование в период избирательной кампании в средствах массовой информации, в агитационных печатных материалах отчетов о проделанной работе, распространение от имени гражданина, являющегося кандидатом, поздравлений и иных материалов, не оплаченных из средств соответствующего избирательного фонда".

Во время обсуждения жалобы на Трусканова член ГИК от "Справедливой России - За правду" Екатерина Фесик попросила коллег впредь придерживаться такой же позиции и в отношении остальных кандидатов. Если поступят аналогичные жалобы на их поздравления, рассматривать эти обращения "в том же ключе", призвала Фесик.

Не могли не поздравить

О подобных жалобах Горизбирком пока не сообщал, правда, почва для них уже подготовлена. Активное выдвижение кандидатов в депутаты шло в июле. Но с получением нового статуса не все парламентарии прекратили поздравлять избирателей с праздниками, тем более с 1 сентября.

На первой полосе свежего выпуска газеты "Коломяжские вести" красуется поздравление с Днем знаний от лидера "Единой России" в Петербурге и спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова. Помимо перечисленных регалий, главный единоросс города с 12 августа зарегистрирован кандидатом в депутаты Государственной думы. В федеральный парламент Макаров идет под вторым номером от региональной группы Петербурга.

"Коломяжские вести" вышли в свет 23 августа, как указано в ее выходных данных. Макаров на передовице отмечает, что 1 сентября "с волнением и трепетом в душе" встречают школьники, студенты, их родственники и преподаватели. Последним "единоросс" выразил слова благодарности, а всех перечисленных поздравил с наступающим Днем знаний. Сведений о том, что публикация оплачена из избирательного фонда, нет ни около самого обращения, ни на других страницах номера.

В газете "Петербургская Коломна" от августа 2021 года поздравить всех причастных к Дню знаний решил вице-спикер ЗакСа и кандидат в депутаты Государственной думы от "Единой России" Сергей Соловьев. Свои пожелания он направил не только школьникам, но и студентам, их родителям и педагогам. Соловьев отметил, что День знаний - праздник не только тех, кто учится, но и тех, кто учит.

Согласно выходным данным газеты, она увидела свет 23 августа, а издает ее муниципалитет "Коломна". Нигде в газете не указано, что поздравление Соловьева оплачено из средств избирательного фонда, хотя он стал зарегистрированным кандидатом еще 26 июля, а документы подал еще раньше. Именно в этот день избирком разрешил открыть Соловьеву избирательный счет.

Депутат регулярно на страницах "Петербургской Коломны" поздравляет жителей округа с теми или иными праздниками. Но, получив статус кандидата, сделал это впервые в августовском выпуске.

Депутат-единоросс Вера Сергеева за высказываниями о 1 сентября на страницах муниципальных газет не замечена, но с Днем Военно-морского флота она своих избирателей все же поздравила. Парламентарий идет в новый состав ЗакСа по общегородскому списку "Единой России", который Горизбирком заверил 23 июля. Депутат все так же намерена представлять в городском парламенте избирательный округ № 7.

В него входит муниципальное образование "Пискаревка". В выпуске одноименной газеты от 27 июля, уже являясь кандидатом, Сергеева обратилась к своим избирателям. На фоне изображения голубого неба депутат рассуждает о флотских традициях "мужества и отваги", заслугах моряков и желает петербуржцам различных благ. Пометок об оплате публикации из избирательного фонда кандидата в газете нет.

Большинство муниципалитетов либо вообще не размещают на своих сайтах газеты, либо пока не успели или перестали публиковать выпуски после июня 2021 года, как раз с началом выдвижения на новые выборы. Ряд муниципальных образований все же выложили номера газет за последние месяцы. Прямых поздравлений с праздниками от кандидатов в депутаты там практически не содержится - вместо этого пересказы речей "единороссов" с торжественных мероприятий.

ЗАКС.Ру просит своих читателей прислать в редакцию фотографии агитаций и поздравлений кандидатов в депутаты в муниципальных газетах, которые опубликованы в июле - сентябре 2021 года.

текст: София Саттарова / фото: Константин Леньков