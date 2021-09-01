Информацию на сайте iHerb признали запрещенной на территории РФ

Центральный райсуд Барнаула одобрил поданный прокуратурой иск о признании запрещенной на территории РФ информации, отображенной на сайте интернет-магазина iHerb, делятся "Ведомости".

Исковое заявление гособвинитель подал после обращения Алтайской региональной общественной организации потребителей "Народный контроль", чей руководитель Николай Якушев узрел на сайте американской компании информацию о свободной продаже и доставке по России товаров, содержащих наркотические и психотропные вещества, гомеопатических лекарственных средств под видом БАДов без регистрационных удостоверений на лекарственный препарат, а также специального питания для спортсменов, ввоз которого запрещен на территорию РФ без специального разрешения Минспорта.

На данный момент решение суда не обрело легитимной силы: после того как это произойдет, данные сайта направят в Роскомнадзор, который должен будет включить его в Единый реестр сайтов, содержащих информацию, запрещенную к распространению на территории России. По российским законам после этого операторы связи должны будут ограничить доступ к сайту в течение суток.