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Новости 17:26

Верховный суд снял с выборов в Госдуму кандидата от РПСС Дмитрия Потапенко

фото ЗакС политика Верховный суд снял с выборов в Госдуму кандидата от РПСС Дмитрия Потапенко

Верховный суд отменил регистрацию на выборах в Госдуму кандидата от Российской партии свободы и справедливости, ведущего "Эха Москвы" Дмитрия Потапенко по иску Центризбиркома, передает "Новая газета".

В иске ЦИК указала, что Потапенко владеет акциями российских компаний "Яндекс" и "Сбер". Обе компании торгуются на зарубежных биржах — NASDAQ и Лондонская биржа соответственно, и суд счел их иностранными финансовыми инструментами. Потапенко пояснил, что это "депозитарные расписки". Также ему вменили владение акциями Pfizer. 

Потапенко рассказал, что представитель ЦИК в суде дал понять, что у него якобы появились еще какие-то акции: 

"Представитель ЦИК произнес в суде странную для меня фразу о том, что "собака успела обрасти", - сказал Потапенко.

В суде кандидат заявил, что на представленных ЦИК  документах стоят поддельные подписи, однако Генпрокуратура и суд не приняли его доводов, графологическую экспертизу не назначили. Потапенко хочет дождаться решения суда и тогда уже подумает об обжаловании.

Накануне Верховный суд по иску ЦИК также снял с выборов шестерых кандидатов от Партии Роста. Комиссия подала иски 26 августа после того, как получила от Центробанка сведения "о наличии у кандидатов иностранных финансовых инструментов".

Самый громкий скандал из-за снятия кандидата за наличие активов за рубежом разгорелся после исключения из списка КПРФ Павла Грудинина. Его сняли с выборов после того, как его бывшая жена заявила в Генпрокуратуру о наличии у Грудинина незадекларированных офшоров в Белизе. КПРФ обжаловала это решение в Верховном суде, но получила отказ.

 


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