Сенатор Грешнякова хочет засудить Жириновского, обвинившего ее в растрате денег для адвокатов Фургала

Представляющая в Совете Федерации Хабаровский край сенатор Елена Грешнякова обратилась с иском о защите чести и достоинства в суд, требуя привлечь к ответственности лидера ЛДПР Владимира Жириновского, обвинившего ее в растрате денег, собранных на оплату услуг адвокатов Сергея Фургала.

Грешнякова считает слова Жириновского несоответствующими действительности и порочащими ее честь и достоинство и хочет, чтобы либерал-демократ опроверг сведения, озвученные в эфире "Дождя"*. Также сенатор настаивает на материальной компенсации в размере 1 млн рублей и в случае взыскания обещает перевести средства в благотворительный фонд.

Резонансный эфир с политиком вышел на "Дожде" 18 августа. Жириновский в нем заявил, что Грешнякова якобы вышла из ЛДПР, так как "испугалась, что ее прижмут [за то], что она участвовала в растрате" денег, собранных на адвокатов Фургала. "В конечном итоге следователи займутся ей, и мы убедимся, что она виновата в том, что деньги [на адвокатов] пошли не по профилю", - высказался тогда Жириновский.

В ответ сенатор посоветовала политику обратиться к психиатру, назвав его высказывания "бредом".

"Я, наоборот, ищу средства на адвокатов Сергея Ивановича [Фургала] в отличие от Владимира Вольфовича Жириновского, который от партии на эти цели за все время выделил 1 млн рублей. Он перечислил их безналом на счет адвокатской конторы, которая занимается защитой Фургала. <…> Ему (Жириновскому) надо обратиться к психиатру, сходить на профилактический осмотр, степень его бреда зашкаливает", - цитирует Znak.com Грешнякову.

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