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Беглов считает нецелесообразным сохранение маршрута общественного транспорта К-213

фото ЗакС политика Беглов считает нецелесообразным сохранение маршрута общественного транспорта К-213

Губернатора Петербурга Александр Беглов в ответе на запрос депутата Законодательного собрания от "Единой России" Алексея Макарова заявил, что нецелесообразно организовывать новый социальный маршрут автобуса взамен коммерческого маршрута К-213, который планируется отменить. Документ опубликован на сайте городского парламента.

Макаров в своем запросе к главе города сообщил, что к нему обращаются многие жители Московского района, проживаюющие в далеких от метро микрорайонах. Их беспокоит транспортная реформа, по которой планируется отменить маршрут общественного транспорта К-213, заявил депутат. По его словам, это единственный маршрут, позволяющий жителям Авиагородка и других отдаленных микрорайонов без пересадок ездить до центра Петербурга.

"Жители активно застраиваемого микрорайона в силу дефицита объектов социальной инфораструктуры вынуждены ежедневно возить детей в детские сады и школы, в том числе общественным транспортом, и отмечают, что пользуются именно маршрутом К-213, позволяющим избежать пересадок", - написал Макаров.

Он со ссылкой на исследование самих жителей района сообщил, что маршрут востребован вне зависимости от времени суток. У станции метро "Московская" выходит не более 30-40% пассажиров - это доказывает невозможность компенсации маршрута метрополитеном, добавил Макаров. Он поинтересовался у губернатора, планируется ли открыть новый маршрут взамен К-213. 

Беглов на это ответил данными другого исследования от 2019 года. Со ссылкой на него губернатор сообщил, что основная часть людей ездит от Авиагородка до станции метро "Московская", а не до центра города. В среднем у подземки автобус наполняется 20 людьми при его общей вместимости в 70 человек, добавил Беглов со ссылкой на исследование от мая 2021 года. 

"С учетом изложенного, а также наличия альтернативных транспортных связей восстановление нового социального автобусного маршрута по трассе автобусного маршрута № К-213 или от микрорайона Авиагородок до конечного пункта "Сызранская улица" нецелесообразно", - заключил губернатор.

София Саттарова


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