В петербургской "умной" школе установили систему распознавания лиц

В Петербурге в школе №133 в Красногвардейском районе приступили к тестированию системы "Умная, безопасная школа" с распознаванием лиц, информирует пресс-служба Смольного.

Программа может контролировать все системы безопасности в здании - охранную и пожарную сигнализации, видеонаблюдение и оповещение, контролирует удаленный доступ и так далее.

Не зарегистрированный в системе человек не сможет пройти на территорию школы, поскольку программа использует двухфакторную идентификацию педагогов и учеников.

Во время внештатной ситуации система в автоматическом режиме уведомляет реагирующие структуры, при ЧС блокирует двери.