Кандидатка в депутаты ЗакСа от "Яблока" Михайлова назначила Ирину Фатьянову своим ЧПСГ в ТИК № 18

Кандидатка в депутаты Заксобрания Петербурга от "Яблока" Ксения Михайлова написала заявление в ТИК № 18 на назначение Ирины Фатьяновой членом с правом совещательного голоса, об этом Михайлова сообщила в Facebook.

"Надеюсь, после того как они ее скандально и вне законных процедур сняли с выборов, они получат удовольствие от совместной работы", - добавила Михайлова.

ТИК № 18 отказала Фатьяновой в регистрации кандидатом на выборах в ЗакС. Она выдвигалась по 3-му избирательному округу в Петроградском и Приморском районах и могла стать соперницей дочери спикера ЗакСа Вячеслава Макарова Марины Лыбаневой.

Михайлова идет на выборы по этому же округу. Сначала комиссия отказывалась ее регистрировать из-зяа якобы отсутствующей справки об имуществе и доходах ее несовершеннолетнего ребенка, а при попытке зарегистрироваться во второй раз члены комиссии отказались принимать документы, сославшись на то, что бумага о ее выдвижении якобы устарела. Однако Горсуд обязал ТИК № 18 повторно принять документы Михайловой, и после этого ее зарегистрировали кандидатом.