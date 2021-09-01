Фонд борьбы с коррупцией официально прекратил свое существование

Фонд борьбы с коррупцией*, основанный Алексеем Навальным и его соратниками, официально прекратил существование как юридическое лицо. Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц на сайте Федеральной налоговой службы, ФБК ликвидирован накануне, 31 августа.

Бывший глава фонда Иван Жданов сообщил в Twitter, что обратился к министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой исключить ФБК из реестра иноагентов в связи с исключением из ЕГРЮЛ.

ФБК был создан Навальным в 2011 году, в его рамках оппозиционер и его команда проводили антикоррупционные расследования. 9 июня 2021 года Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры Москвы, признав ФБК и еще две структуры - штабы Навального* и Фонд защиты прав граждан* - экстремистскими организациями. Решение вступило в силу в начале августа.

Кроме того, ФБК и ФЗПГ внесены в реестр НКО-иноагентов. По версии прокуратуры, структуры Навального "под прикрытием либеральных лозунгов" дестабилизируют политическую обстановку в стране, якобы занимаясь подготовкой "цветной революции".