Беглов: Изменение в Генплан само по себе не влечет застройку пляжей Петербурга

Губернатор Петербурга Александр Беглов в ответ на запрос депутата Законодательного собрания Алексея Ковалева заявил, что планируемое изменение в Генаральный план города "само по себе не влечет возможности застройки пляжей Курортного и Приморского районов Санкт-Петербурга, а также пляжей Суздальских озер" гостиницами, ТРЦ или другими коммерческими объектами. Речь идет об объединении функциональных зон Р0 (зона спортивных сооружений и пляжей) и Р3 (зона объектов отдыха, спорта, досуга и развлечений, туризма и санаторно-курортного лечения, гостиниц и пансионатов) в зону Р1. Последняя позволяет застраивать пляжи, отметил Ковалев в своем запросе к Беглову. Депутат просил губернатора сообщить, почему две разные зоны хотят объединить в одну.

Беглов сообщил, что изменения вносятся из-за приказа Министерства экономического развития России. В документе не предусмотрена отдельная зона спортивных сооружений и пляжей (Р0), отметил глава Петербурга. Он добавил, что для Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) таких требований нет:

"При разработке Правил землепользования и застройки Санкт-Петербурга на основании Проекта для функциональной зоны Р1 будут установлены соответствующие территориальные зоны, в том числе отдельная зона пляжей, с соответствующими градостроительными регламентами", - написал Беглов.

Он со ссылкой на закон напомнил, что строительство происходит в соответствии с ПЗЗ и документами о планировании территории. То есть объединение двух зон не означает возможность застройки всех пляжей, добавил губернатор.

София Саттарова