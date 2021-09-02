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Центр "Вектор" решил отказаться от производства вакцины "ЭпиВакКорона"

фото ЗакС политика Центр "Вектор" решил отказаться от производства вакцины "ЭпиВакКорона"

НИЦ "Вектор" решил прекратить производство "антиковидной" вакцины "ЭпиВакКорона" и сосредоточиться на разработке её обновлённой версии - трехкомпонентной вакцины "ЭпиВакКорона-Н", пишет РИА "Новости", ссылаясь на заявление замдиректора центра Татьяна Непомнящих. 

Выпускаемые препараты для потребителя ничем отличаться не будут, заверила исследователь.

При этом Непомнящих отметила, что новый вариант разработки "Вектора" проще масштабировать и отличается он только методами и технологией изготовления. В центре подчеркивают, что цель производства "ЭпиВакКорона-Н" - заменить "товарища".

Вакцина является трехкомпонентной. Между первой и второй дозами должен пройти 21 день, дальше - 60.

Пока что "ЭпиВакКорона-Н" проходит через бюрократические процедуры и ожидает выпуска в гражданский оборот.


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