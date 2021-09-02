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Новости 10:58

В Петербурге неизвестные объявили войну электросамокатам

фото ЗакС политика В Петербурге неизвестные объявили войну электросамокатам

В Петербурге очередной гражданин решил показать своё отношение к электросамокатам, сдаваемым в аренду, сбросив мобильное средство передвижения в реку. Видео опубликовано в паблике "ДТП и ЧП. Санкт-Петербург".

На сей раз народный гнев коснулся самоката кикшеринга MOLNIA. 

"Война самокатам", - объявил за кадром оператор, снимавший дерзкий поступок своего "комрада".

При этом молодой человек, выкинувший самокат, своего лица не скрывал, а под видео прикреплены аккаунты участников противоправного действа.

В разговоре с 78.ru в пресс-службе MOLNIA заявили, что компания разбирается в произошедшем.

Напомним, не так давно в Петербурге уже произошёл аналогичный случай: в TikTok завирусилось видео, в котором блогер швыряет электросамокат с Яхтенного моста.


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